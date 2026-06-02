Iniziano i quarti di finale: il programma di oggi

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Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orari

roland garros

A Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sascha Zverev affronterà Rafa Jodar per la prima volta in carriera. In serata, invece, il match tra Joao Fonseca e Jakub Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile: prima Andreeva-Cirstea, poi Svitolina-Kostyuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori

RISULTATI - TABELLONE

Iniziano i quarti di finale al Roland Garros. Sarà un martedì dedicato alla parte bassa del tabellone, con il n. 2 del seeding Sascha Zverev che affronterà per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Jodar, al suo primo quarto di finale Slam. In serata, invece, toccherà a Joao Fonseca: dopo i successi su Djokovic e Ruud, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Ad aprire la giornata sullo Chatrier saranno i quarti di finale del tabellone femminile. Alle 11 spazio a Mirra Andreeva contro la rumena Sorana Cirstea (tornata nei quarti a Parigi 17 anni dopo la prima volta), poi ci sarà il derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk. Nel doppio giocano Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

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Roland Garros, il programma di oggi

CAMPO PHILIPPE-CHATRIER

  • ore 11: Andreeva vs Cirstea (Rou)
  • a seguire: Svitolina (Ukr) vs Kostyuk (Ukr)
  • a seguire: Jodar (Esp) vs Zverev (Ger)
  • non prima delle 20.15: Mensik (Cze) vs Fonseca (Bra)

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