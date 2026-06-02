Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'Era Open, infatti, ci saranno ben tre giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno Slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che nella giornata di mercoledì 3 giugno cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio - al secondo quarto di finale Slam in carriera, il primo a Parigi - lo farà affrontando il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale Slam per la prima volta in carriera. Per il romano, invece, sarà il settimo quarto in un Major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Italtennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento.

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