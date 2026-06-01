L'urlo di Berrettini: "Finalmente sono tornato"

Matteo Berrettini felice dopo essere tornato ai quarti di uno Slam a distanza di quattro anni: "Amo il tennis, se sono qui dopo tutti questi infortuni è per il mio carattere e la mia resilienza. Finalmente sono tornato, sto alla grande. Vincere il torneo? Ci sono ancora tanti grandi giocatori in ballo, guardo a me stesso"

"Il tennis è l'amore della mia vita"

Il romano nell'intervista di campo ha poi aggiunto: "Il tennis è l'amore della mia vita, altrimenti non sarei qui, dopo tante pause e tanti infortuni. Ho avuto momenti duri, ma sono finalmente tornato, grazie al mio carattere e alla mia resilienza". Quanto alle chance di arrivare fino in fondo, vista anche l'uscita di scena di Jannik Sinner e di Novak Djokovic, Berrettini ha sottolineato: "Ci sono ancora tanti che giocano un tennis incredibile, il tabellone è pieno di giocatori di qualità, Da Zverev al mio collega italiano Cobolli. Io penso a me stesso".