L'urlo di Berrettini: "Finalmente sono tornato"

Berrettini: "Finalmente sono tornato grazie a carattere e resilienza"LE PAROLE
Matteo Berrettini felice dopo essere tornato ai quarti di uno Slam a distanza di quattro anni: "Amo il tennis, se sono qui dopo tutti questi infortuni è per il mio carattere e la mia resilienza. Finalmente sono tornato, sto alla grande. Vincere il torneo? Ci sono ancora tanti grandi giocatori in ballo, guardo a me stesso"
"Mi sento alla grande, mi sento felice, grazie mille per il supporto di questo stadio così pieno. Ecco perchè ci alleniamo, perchè lottiamo, voglio godermi questa vittoria, questa atmosfera insieme con la mia famiglia". Così Matteo Berrettini dopo il successo sull'argentino Cerundolo negli ottavi di finale del Roland Garros, che lo rimanda in un quarto di finale Slam dopo quattro anni (US Open 2022) e una miriade di infortuni che ne hanno condizionato la carriera.
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"Il tennis è l'amore della mia vita"
Il romano nell'intervista di campo ha poi aggiunto: "Il tennis è l'amore della mia vita, altrimenti non sarei qui, dopo tante pause e tanti infortuni. Ho avuto momenti duri, ma sono finalmente tornato, grazie al mio carattere e alla mia resilienza". Quanto alle chance di arrivare fino in fondo, vista anche l'uscita di scena di Jannik Sinner e di Novak Djokovic, Berrettini ha sottolineato: "Ci sono ancora tanti che giocano un tennis incredibile, il tabellone è pieno di giocatori di qualità, Da Zverev al mio collega italiano Cobolli. Io penso a me stesso".