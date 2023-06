La semifinale dei sogni alla fine è arrivata: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si giocheranno venerdì un posto in finale al Roland Garros. Soffre ma vola in semifinale il serbo, numero 3 del mondo, che ha superato il russo Karen Khachanov con i parziali di 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 in poco più di tre ore e mezza di gioco. Dopo una partenza al rallentatore, in cui è parso nervoso e poco reattivo, Nole domina il tie-break del 2° set (7-0) e si mette in versione robot. Da quel momento limita gli errori e per Khachanov c'è poco da fare: per lui nona sconfitta contro il serbo in 10 partite. Djokovic (45 semifinali Slam, 12 a Parigi) sfiderà il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, che ha impartito una dura lezione al greco Stefanos Tsitsipas (5): 6-2, 6-1, 7-6. i parziali per lo spagnolo. Nell'unico precedente (semifinale Madrid 2022) la spuntò il 20enne asturiano nel tie-break del 3° set. Mercoledì gli ultimi due quarti di finale: Zverev-Etcheverry e Ruud-Rune.