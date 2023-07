Avanzano Alcaraz e Medvedev, Djokovic agli ottavi

CLASSIFICA

Al via oggi Wimbledon, con Novak Djokovic che attacca il record di otto successi del 're' del Centrale Roger Federer. Il serbo, con sette vittorie, ha eguagliato due miti come Pete Sampras e William Renshaw, ma è pronto al sorpasso. Chi ha conquistato il titolo più volte nel singolare maschile? E in quello femminile? Ecco la classifica a partire da chi ha festeggiato due volte. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI-SONEGO LIVE