C'è Sonego-Murray: il programma di oggi su Sky

Dopo le vittorie di Musetti, Arnaldi e Berrettini, sul cemento canadese tocca a Sonego, impegnato contro Murray. Sarà il remake della sfida giocata a febbraio a Doha, e persa da Lorenzo dopo tre match point falliti. Il Masters 1000 di Toronto è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata al Masters 1000 di Toronto, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un martedì dedicato ancora al primo turno con un altro italiano protagonista. Dopo le vittorie di Musetti, Arnaldi e Berrettini, tocca oggi a Lorenzo Sonego che debutterà contro Andy Murray. Un déjà vu per il torinese e lo scozzese che si ritroveranno di fronte quasi sei mesi dopo la battaglia di Doha, vinta da Sir Andy dopo aver annullato tre match point. Reduce dalla semifinale a Umago, Sonego giocherà il primo torneo su cemento da marzo, quando raggiunse gli ottavi a Miami.