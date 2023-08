Sinner è in semifinale: Monfils ko, ora Paul

Quarta semifinale stagionale in un Masters 1000 per Sinner che supera l'esame Monfils in 3 set dopo quasi due ore e mezza di gioco. L'avversario al prossimo turno sarà l'americano Paul che a sorpresa ha eliminato il n. 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Il Masters 1000 di Toronto è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

