Sarà Dusan Lajovic l'avversario di Sinner nel 2° turno del Masters 1000 di Cincinnati: il serbo, in tabellone da qualificato, ha sconfitta in due set (6-3, 6-4) il favorito Cerundolo. Vittorie anche per Tiafoe e Ruusuvuori.

Jannik Sinner debutterà contro Dusan Lajovic il 16 agosto nel 2° turno di Cincinnati: il serbo, n.66 ATP, ha eliminato a sorpresa il favorito argentino Francisco Cerundolo, n.21, sconfitto 6-3, 6-4 (anche questo match è stato interrotto dalla pioggia, protagonista in questo day-2). Un avversario da non sottovalutare per l'altoatesino, fresco trionfatore al Masters 1000 di Toronto e testa di serie n. 8 in Ohio: in carriera, il 33enne di Belgrado - in possesso di un rovescio molto elegante e potente al servizio - ha battuto 9 giocatori in top ten (vedi Djokovic, Medvedev, Ruud), vincendo due tornei del circuito. Finalista a Montecarlo nel 2019, regolato poi in due set da Fabio Fognini. Entrato nel tabellone del "Western & Southern Open" grazie alle vittorie nelle qualificazioni con i due australiani Rinky Hijikata e Jason Kubler. Negli altri incontri di questa seconda giornata, successi anche per Frances Tiafoe ed Emil Ruusuvuori.