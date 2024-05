Nadal, allenamento a Roma con Tsitsipas. VIDEO

Rafa Nadal si è allenato con Stefanos Tsitsipas in vista dell'esordio agli Internazionali d'Italia in quella che sarà la sua ultima partecipazione a Roma, torneo che ha vinto in 10 occasioni. Lo spagnolo debutterà giovedì contro un qualificato. Nel video le ultime news da Angelo Mangiante e l'allenamento del mancino di Manacor al Foro Italico. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

