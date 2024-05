Jannik Sinner è tornato a comunicare via social dopo il forfait agli Internazionali d'Italia: "Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti", ha scritto l'azzurro, costretto al riposo a causa del problema all'anca destra che lo ha messo fuori gioco dal torneo di Roma. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

SINNER: "GIOCHERO' ROLAND GARROS SOLO AL 100%"