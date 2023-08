Il toscano liquida l'inglese Evans 6-4, 6-3 e vola al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove affronterà il numero 3 del mondo Medvedev. In campo Sonego, avanti di un set contro il russo Shevchenko: match in diretta su Sky Sport Arena. Nel tabellone femminile, vittoria di Martina Trevisan

Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini, arriva la prima gioia per l'Italia a Cincinnati: Lorenzo Musetti (n.18 del ranking) batte 6-4, 6-3 il britannico Daniel Evans (n.28) e vola al 2° turno del Masters 1000 statunitense, dove mercoledì affronterà il numero 3 del mondo Daniil Medvedev . Più forte del vento e di un avversario piuttosto rognoso (e un po' troppo 'nervoso'), il 21enne di Carrara indirizza subito il match dalla sua parte con l'i mmediato break del 1-0 , approfittando anche del doppio fallo dell'inglese (che se la prende con la racchetta e il pubblico: "Alzatevi, tifate! Sennò andate via..." ). L'azzurro controlla, ma è bravo a reagire con l'instantaneo controbreak al 4-4 dell'inglese, chiudendo il primo set con un rovescio lungolinea di purissima arte. Senza storia il secondo parziale , chiuso di fatto con il break del 2-1 e un 'Muso' ancora super nel neutralizzare con il dritto gli slice del rivale, fresco vincitore a Washington.

Sonego affronta Shevchenko

In campo anche Lorenzo Sonego (n.39) opposto al russo Alexander Shevchenko (n.88), entrato in tabellone da qualificato e in un buono stato di forma (ha eliminato Martin Fucsovics e Diego Schwartzman). Nessun precedente con il torinese. Il vincitore affronterà Taylor Fritz (n.9), che al primo turno ha liquidato in due set il tennista ceco Jiri Lehecka, al debutto. Match in diretta su Sky Sport Arena.