Non sono mancate le sorprese nel ferragosto americano di Cincinnati, vedi l'eliminazione dell'inglese Cameroon Norrie (n. 13 del seeding) per mano del 'vecchio leone' francese Gael Monfils, attuale numero 211 del mondo. Nessun problema per Taylor Fritz (n.9 e prossimo avversario di Lorenzo Sonego) con il debuttante tennista ceco Jiri Lehecka. Vittorie anche per il serbo Borna Coric (n.15) e per il tedesco Sascha Zverev (n.16). Stanotte il debutto del leader della classifica ATP Carlitos Alcaraz contro l'australiano Jordan Thompson (n.55) ad aprire il secondo turno del Masters 1000 statunitense: match in diretta non prima delle 2.30 su Sky Sport Summer.