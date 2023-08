Fuori a sorpresa il norvegese Ruud, sconfitto dall'australiano Purcell. Avanzano al terzo turno del Masters 1000 statunitense il numero uno Alcaraz, Paul e Zverev. Stanotte il debutto di Djokovic, opposto allo spagnolo Davidovich Fokina: match in diretta non prima dell'1 su Sky Sport Summer

Non mancano di certo i risultati a sorpresa nel 2° turno del Masters 1000 di Cincinnati: il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha faticato e non poco per avere la meglio sull'australiano Jordan Thompson, mentre esce di scena il norvegese Casper Ruud (n.5), eliminato dall'altro 'aussie' Max Purcell. Vincono in due set il tedesco Alexander Zverev e l'americano Tommy Paul. Stanotte il debutto di Novak Djokovic (n.2), opposto allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina: match in diretta non prima dell'1 su Sky Sport Summer.