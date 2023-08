“C’è una persona che imita un’ape dietro di me quando sto per servire”. Una scena surreale all’Atp di Cincinnati, dove il tennista greco ha avuto la meglio sull’americano Shelton ma non ha dovuto confrontarsi solo con l’avversario. Nel secondo set, Tsitsipas si è avvicinato al giudice di sedia spiegandogli il ‘problema’: “Non mi era mai successo in carriera, capisco che tifi per il mio avversario però…”. Quindi il tennista greco ha individuato la responsabile: “E’ quella signora, voglio che esca, deve andarsene”