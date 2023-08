US Open, domani il via: la guida al torneo

Tutto pronto per gli US Open, come di consueto ultimo Slam della stagione tennistica. A Flushing Meadows, dal 28 agosto al 10 settembre, si ripartirà dal duello tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Protagonisti di una finale memorabile a Cincinnati, nonché dell'ultima finale Slam a Wimbledon, lo spagnolo e il serbo andranno a caccia di due obiettivi diversi. Da una parte Carlos vorrà confermare il titolo vinto un anno fa a New York; dall'altra Nole (che in caso di qualificazione al 2° turno tornerà aritmeticamente n. 1 al mondo) insegue il 24° Slam della carriera, il quarto agli US Open dove torna a distanza di due anni dall'ultima volta, da quella finale persa contro Medvedev nel 2021. In chiave Italia i riflettori saranno puntati su Jannik Sinner. Le aspettative sull'azzurro, tra i migliori otto un anno fa quando perse contro Alcaraz in un quarto di finale di altissimo livello, sono alte dopo la vittoria del Masters 1000 di Toronto. Non mancano, però, i rivali in corsa (su tutti Medvedev, il migliore su cemento quest'anno) e le sorprese che ogni anno emergono nel torneo di New York.