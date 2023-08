Subito un colpo di scena a New York, dove esce di scena la testa di serie n°4 Holger Rune. Il danese, alla sesta sconfitta consecutiva, viene superato in quattro set dallo spagnolo Carballes Baena, n°63 del ranking e mai vincitore contro un Top-10. Il torneo è in diretta su SuperTennis (canale 212 Sky)

Prima giornata degli US Open, quarto e ultimo Slam dell'anno in corso a New York. Il primo colpo di scena arriva con l'eliminazione al 1° turno di Holger Rune. Il danese, quarta testa di serie del seeding, viene superato in quattro set dallo spagnolo Carballes Baena, n°63 del ranking e mai vincitore contro un Top-10. Rune, che ha lamentato problemi fisici durante il match, subisce il sesto ko consecutivo contando anche la Hopman Cup e lascia gli Stati Uniti senza nemmeno aver vinto una partita.