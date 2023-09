Oggi l'Italia debutta alla fase a gironi della Coppa Davis, a caccia di uno dei due pass per le Finals di Malaga. Avversario è il Canada campione in carica, ma privo di Auger-Aliassime. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle ore 15

L' Italia di Coppa Davis riparte dalla Unipol Arena di Bologna . Oggi alle 15 contro il Canada gli azzurri debuttano nel Gruppo A delle Finals , che comprende anche Cile e Svezia: obiettivo arrivare tra le prime due e centrare così la qualificazione per la Final 8, dai quarti alla finale, a Malaga a novembre. Si gioca con girone all'italiana e la formula dei due singolari (n°1 vs n°1 e n°2 vs n°2) e del doppio . Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Le squadre e i precedenti in Coppa Davis

Capitan Filippo Volandri ha scelto di portare a Bologna Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e i due esordienti in nazionale Matteo Arnaldi, entrato per la prima volta in Top 50, e Andrea Vavassori. Il Canada campione in carica ci ha sconfitto in semifinale meno di un anno fa. Ma questa volta è assente Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov non gioca da Wimbledon. I campioni in carica si presentano con Kelsey Stevenson, Shapovalov, Pospisil, Diallo e Galarneau. Sono 3 i precedenti in Coppa Davis, tutti vinti dai nordamericani.