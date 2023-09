C'è un ballottaggio nella formazione dell'Italia che venerdì affronterà il Cile in un match già decisivo per il passaggio alle Final 8 di Coppa Davis: capitan Volandri deve scegliere se confermare Musetti o lanciare Arnaldi, l'uomo più in forma della squadra. Nel frattempo già certa l'assenza di Vavassori, che non ha recuperato dal problema alla schiena. Nel video tutte le news da Bologna dall'inviato Angelo Mangiante

ITALIA ALLE FINAL 8 SE... LE COMBINAZIONI