L'Italia si giocherà con l'Olanda il quarto di finale di Coppa Davis: questo l'esito del sorteggio che ha decretato gli accoppiamenti in vista delle Final 8, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. All'orizzonte una possibile semifinale con la Serbia di Djokovic. Capitan Volandri: "Olanda squadra compatta, ma vogliamo il trofeo". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La scheda dell'Olanda e i precedenti

Il miglior piazzamento dell'Olanda in Coppa Davis è la semifinale del 2001, quando pers contro la Francia. L'anno scorso gli orange andarono ko nei quarti con uno 0-2 contro l'Australia che sarebbe arrivata in finale. Sono sette i precedenti con l'Italia, tutti vinti dagli azzurri. Il capitano olandese Paul Haarhuis può contare su due Top 100 in singolare, Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp. Decisamente maggiori le opzioni in doppio. I top player nella specialità restano Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer, entrambi in corsa anche se non in coppia per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino.