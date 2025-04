Tre italiani in campo: il programma su Sky

Madrid si tinge di azzurro in questo lunedì che apre la seconda settimana del Masters 1000 spagnolo. Si completa il quadro di 3° turno del torneo maschile, con tre italiani impegnati da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Lorenzo Musetti ritrova due settimane dopo Stefanos Tsitsipas, appena superato a Monte-Carlo, nell'unica vittoria in sei precedenti del carrarino. Matteo Berrettini , con l'incognita delle condizioni fisiche dopo la maratona con Giron al debutto, se la vedrà con la quinta testa di serie del seeding, il britannico Jack Draper , avanti 2-0 nei precedenti. Parte da favorito Matteo Arnaldi , che sull'onda dell'entusiasmo per il successo di sabato contro l'idolo Novak Djokovic, sfida il bosniaco Damir Dzumhur .

