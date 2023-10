Clamoroso a Shanghai, dove Stefano Napolitano entra nel main-draw nel modo più inatteso, ovvero grazie alla squalifica di Marc Polmans, che dopo aver fallito un match-point scaglia la palla contro il giudice di sedia e viene squalificato. Il Masters di Shanghai dal 4 ottobre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stefano Napolitano accede al main draw del Masters 1000 di Shanghai, al via mercoledì e in diretta su Sky Sport e NOW. L'azzurro ha beneficiato di un momento di follia dell'australiano Marc Polmans, che dopo aver sbagliato una facile volèe in occasione del secondo match-point a suo favore (era sul 6-5 nel tie-break dopo aver vinto 7-6 il 1° set), si è sfogato colpendo la palla, la quale ha centrato in pieno il giudice di sedia. Inutili le scuse da parte del n°140 del mondo, che è stato immediatamente squalificato, come da regolamento. Oltre al danno la beffa: Polmans non potrà infatti beneficiare di eventuali premi o punti nel ranking maturati durante le qualificazioni del torneo. Napolitano, numero 253 del mondo e un passo dall'eliminazione, accede così per la terza volta nel tabellone principale di un Masters 1000, la prima lontano dal Foro Italico di Roma.