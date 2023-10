Shanghai, Arnaldi e Sonego eliminati al 3° turno

Giornata negativa per gli italiani al Masters di Shanghai: Nicolas Jarry 'vendica' il ko in Davis ed elimina Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi viene rimontato dallo statunitense JJ Wolf, che lo sconfigge al tie-break del terzo set. Domani c'è Sinner-Shelton. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW