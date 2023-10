Sabato le semifinali: il programma a Shanghai

Sabato sarà il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad aprire il programma sullo Stadium sarà la sfida tra Hubert Hurkacz e Sebastian Korda. Il polacco, n. 17 al mondo, insegue la terza finale in carriera in un Masters 1000. Dovrà fare i conti con lo statunitense - mai così avanti in un Mille - che a inizio stagione l'ha già battuto agli Australian Open, in un'altalena di emozioni che regalò il primo quarto di finale Slam al 23enne di Bradenton. Nell'altra semifinale, invece, si affronteranno Grigor Dimitrov e Andrey Rublev. Sarà il settimo confronto tra il bulgaro e il russo, con il bilancio in perfetta parità: 3-3. Dimitrov ha ritrovato la forma migliore in Cina e va a caccia di una finale in un Masters 1000 che manca da Cincinnati 2017. Rublev, invece, cerca la 23^ finale in carriera, la sesta dell'anno dopo Dubai, Monte-Carlo, Banja Luka, Halle e Bastad.