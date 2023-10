Trevisan-Paolini, due semifinali azzurre nel WTA

A un mese dalle Finals di Billie Jean King Cup, l'Italia del tennis femminile ritrova due azzurre in semifinale nel circuito WTA . Merito di Martina Trevisan e Jasmine Paolini , tra le migliori quattro rispettivamente a Hong Kong (WTA 250) e Zhengzhou (WTA 500) . Un risultato che mancava da giugno: allora le due azzurre tra le migliori quattro in due tornei nella stessa settimana furono Camila Giorgi a Eastbourne e Lucia Bronzetti a Bad Homburg.

Una rinata Martina Trevisan ha ritrovato la semifinale che mancava dal Roland Garros 2022. A Hong Kong, torneo WTA 250, la tennista toscana, n. 42 al mondo, ha battuto belga Elise Mertens con lo score di 6-4, 6-3 in un'ora e 29 minuti. Una prestazione di alto livello per ritmo e qualità da parte di Trevisan che conferma così l'ottimo momento di forma dopo il quarto di finale al WTA 1000 di Guadalajara. Alla prima semifinale in carriera sul duro, l'azzurra si è garantita così il ritorno nella top 40 del ranking WTA : virtualmente è n. 38 al mondo.

Paolini super Siegemund a Zhengzhou

Momento positivo anche per Jasmine Paolini, semifinalista al WTA 500 di Zhengzhou, in Cina. Dopo aver eliminato nel turno precedente la n. 10 al mondo Caroline Garcia, la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana ha avuto la meglio sulla tedesca Laura Siegemund, proveniente dalle qualificazioni, in due set (6-0, 7-5). Un risultato importante per Paolini che le consente di tornare n. 1 d'Italia, scavalcando Elisabetta Cocciaretto, e, inoltre, di registrare virtualmente il suo best ranking: in proiezione, infatti, è n. 30 del ranking WTA.