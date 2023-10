Dove vedere la finale Rublev-Hurkacz su Sky

Ultimo atto del torneo di Shanghai. Protagonisti Andrey Rublev e Hubert Hurkacz che andranno a caccia del loro secondo Masters 1000 in carriera. L'incontro è in programma domenica alle 10.30 italiane, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica sarà il giorno della finale al Masters 1000 di Shanghai, penultimo torneo "Mille" della stagione tennistica. A contendersi il titolo in terra cinese saranno Andrey Rublev, n. 5 del seeding, e Hubert Hurkacz, n. 17 della classifica mondiale. Entrambi andranno a caccia del secondo Masters della carriera. Per Rublev, inoltre, sarebbe il secondo dell'anno dopo Monte-Carlo. Il russo è reduce dalla vittoria contro Grigor Dimitrov, il 50° successo di un 2023 che finora è stato ricco di soddisfazioni. In caso di vittoria, Rublev diventerebbe n. 4 al mondo, scavalcando Sinner e registrando il suo nuovo best ranking. Vuole chiude la stagione in crescendo, invece, Hubi Hurkacz. Il polacco giocherà la terza finale 1000 dopo Miami 2021 e Montreal 2022 e insegue il settimo titolo in carriera.

Rublev-Hurkacz, i precedenti Il russo e il polacco si affrontano per la quinta volta in carriera. Il bilancio è in perfetta parità con due vittorie a testa. Rublev, però, ha vinto gli ultimi due precedenti, giocati nel 2022 a Dubai e Indian Wells, entrambi su cemento outdoor. Hurkacz, invece, ha vinto le sfide datate 2021 a Miami e Roma. leggi anche Shanghai, la finale è Hurkacz-Rublev

Dove vedere la finale dell'ATP Shanghai La finale del Masters 1000 di Shanghai tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz è in programma domenica 15 ottobre, ore 10.30 italiane, allo Stadium della Qizhong Forest Sports City Arena. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Stefano Pescosolido.