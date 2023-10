Inizia il torneo di Stoccolma su Sky: c'è Sonego

Il circuito ATP torna in Europa per l'ultima parte di stagione. Si parte da Stoccolma con il BNP Paribas Nordic Open: Rune guida il seeding, l'Italia sarà rappresentata da Sonego che debutterà contro Lajovic. Il torneo svedese è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 22 ottobre

Mentre si conclude lo swing asiatico a Tokyo, il circuito ATP torna anche in Europa per l'ultima parte di stagione, quella sul cemento indoor. Si parte dalla Svezia con il BNP Paribas Nordic Open, torneo ATP 250 di Stoccolma da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 22 ottobre. Un appuntamento che avrebbe dovuto segnare il ritorno in campo di Matteo Berrettini, ma l'azzurro ha dato forfait alla vigilia del torneo. A rappresentare l'Italia, dunque, ci sarà Lorenzo Sonego, reduce dal terzo turno al Masters 1000 di Shanghai. Il torinese è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella guida dal n. 6 al mondo, il danese Holger Rune, chiamato al riscatto dopo la flessione post Wimbledon. Sonego debutterà contro il serbo Lajovic: i precedenti dicono 2-1 per l'azzurro. Tra gli altri protagonisti, attenzione rivolta ad Adrian Mannarino, Alejandro Davidovich Fokina, Stan Wawrinka.