L'ATP sposta il torneo 250 da Tel Aviv a Sofia

Dopo la cancellazione del torneo di Tel Aviv per il conflitto in Israele, l'ATP ha assegnato una licenza annuale al Sofia Open, inizialmente escluso calendario 2023. Tra gli iscritti c'è Lorenzo Musetti

Cambia il finale di stagione nel circuito ATP. Gli organizzatori del torneo 250 di Tel Aviv, infatti, hanno cancellato la manifestazione, prevista dal 5 all'11 novembre, per via della guerra in Medio Oriente. A occupare lo slot rimasto libero nel calendario sarà il Sofia Open, ATP 250 rimasto inizialmente fuori dalla programmazione stagionale che avrà una licenza solo per il 2023. Organizzato dalla federtennis bulgara, il torneo rievoca dolci ricordi per il tennis italiano visto che Jannik Sinner vinse proprio a Sofia il suo primo titolo in carriera, nel 2020.