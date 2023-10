Berrettini, ufficiale separazione da Santopadre

L'azzurro si separa dall'allenatore che lo seguiva da 13 anni: "Quello che abbiamo costruito è la dimostrazione che i sogni si avverano". Il tennista romano, attualmente numero 90 del ranking Atp, tornerà in campo nel 2024 dopo l'infortunio alla caviglia rimediato agli Us Open

Matteo Berrettini si separa da Vincenzo Santopadre. Lo storico allenatore seguiva il finalista di Wimbledon 2021 da 13 anni, come ricordato da Matteo stesso in un post su Instagram. "Quello che abbiamo costruito è la testimonianza che i sogni si avverano", ha scritto Berrettini. E ha aggiunto: "Sono arrivato tra le tue braccia tennistiche non sapevo che cosa volessi fare nella mia vita, sei riuscito a farmi sognare lontano tenendomi però attaccato alle singole giornate che vivevamo. Ogni allenamento è stato un mattoncino, ogni sconfitta una lezione e ogni infortunio una opportunità per migliorare". Berrettini ha poi concluso: "Il nostro è un arrivederci professionale che accresce ancora di più il rapporto personale". Il tennista romano, oggi fuori dalla top 90, aveva già annunciato il ritorno in campo nel 2024 dopo l’infortunio alla caviglia subito al secondo turno degli US open contro Rinderknech.