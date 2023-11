Stefanos Tsitsipas batte Sascha Zverev, centra i quarti a Bercy e si qualifica aritmeticamente per le ATP Finals. Avanti anche Rublev, che sfiderà De Minaur e Hurkacz, che se la vedrà con Dimitrov. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Parigi Bercy arrivano verdetti in chiave ATP Finals: Stefanos Tsitsipas ha ufficialmente staccato il pass per Torino, con la vittoria su Sascha Zverev per 7-6, 6-4. Dopo un inizio lento in cui il tedesco è stato sotto 0-3, 15-40 e dopo che il greco ha avvertito un fastidio al ginocchio, poi rientrato, nel game successivo, i due si sono affrontati a viso aperto, mettendo in mostra le loro qualità migliori: Tsitsipas ha cercato con insistenza la diagonale di dritto, Zverev ha messo in mostra una generosità difensiva encomiabile nonostante avesse finito la partita di secondo turno contro Humbert neanche 16 ore prima. A essere determinante è stato il servizio, che non ha tradito il greco soprattutto nel tiebreak del primo set, con ben tre ace a referto proprio nel momento più delicato di partita, e con un altro ace sul terzo match point. Nei quarti di finale Tsitsipas incontrerà Karen Khachanov, che ha sconfitto in rimonta il connazionale Roman Safiullin per 4-6, 6-4, 6-2. Il russo ha ancora speranze aritmetiche di qualificarsi per Torino, ma per riuscirci deve vincere il titolo sia a Bercy che nel successivo ATP 250 di Metz.