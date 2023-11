Jannik Sinner si è ritirato a poche ore dall'ottavo di finale del Masters di Parigi-Bercy contro Alex De Minaur. "Affaticamento", la motivazione ufficiale. L'azzurro aveva chiuso il suo match contro McDonald la scorsa notte alle 2.37 e avrebbe dovuto tornare in campo oggi non prima delle 17. Prossimo appuntamento alle ATP Finals di Torino dal 12 al 19 novembre. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Masters di Parigi-Bercy, ultimo 1000 della stagione. Il n°4 del mondo non disputerà dunque il suo ottavo di finale contro l'australiano Alex De Minaur, in programma oggi non prima delle 17. "Affaticamento", la motivazione ufficiale. Sinner era reduce da un match chiuso a tarda notte (2.37, per la precisione) contro lo statunitense McDonald, oltre che dalle fatiche di Vienna della scorsa settimana, dove aveva conquistato il 10° titolo in carriera. Già in conferenza stampa, Jannik aveva lasciato il dubbio sulla possibile partecipazione al match odierno: "Non è ideale giocare così tardi, domani vedrò quando mi sveglio e deciderò". Tra conferenza stampa e massaggi, l'azzurro non è potuto andare a letto prima delle 5: secondo l'order of play, appena 12 ore prima di scendere nuovamente in campo contro De Minaur. Sinner dà dunque appuntamento alle ATP Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre, in cui è già certo di essere la quarta testa di serie.