Oggi le semifinali a Bercy: il programma su Sky

Sabato dedicato alle semifinali a Bercy. Alle 14 apre il programma Dimitrov-Tsitsipas, non prima delle 16.30 Djokovic affronterà Rublev. Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Parigi Bercy, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà tutti contro Novak Djokovic che, reduce dalla vittoria in 3 ore contro Rune, non ha mai perso in semifinale a carriera a Bercy in otto match disputati. Chi proverà a sfatare il tabù è Andrey Rublev che quest'anno ha già affrontato e perso con Nole agli Australian Open e Wimbledon. A precedere questo match, in programma non prima delle 16.30, sarà la semifinale della parte bassa del tabellone tra Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas. Il greco, reduce dalla vittoria n. 300 in carriera, ha battuto il bulgaro per sei volte su sette in carriera. Di contro Dimitrov andrà a caccia della seconda finale 1000 in carriera, la prima da Cincinnati 2017.