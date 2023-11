La finale Dimitrov-Djokovic dalle 15 su Sky Sport

È il giorno della finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione: Djokovic cerca il titolo n. 97 in carriera, Dimitrov insegue il titolo più importante da Cincinnati 2017. L'incontro è in programma alle 15, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale al Masters 1000 di Parigi Bercy, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A contendersi l'ultimo titolo 1000 della stagione saranno Novak Djokovic, alla nona finale in carriera nel torneo parigino, e Grigor Dimitrov, alla prima finale in un Mille da Cincinnati 2017. Due "old gen" alla riscossa, reduci da un periodo diverso. Se per Djokovic la finale è consuetudine (la 137^ in carriera, di cui 58 a livello 1000), per Dimitrov è il segno della rinascita. A 32 anni, infatti, il bulgaro è tornato grande e vede a un passo quel titolo vinto sei anni fa negli Stati Uniti.