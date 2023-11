BJK Cup Finals al via, c'è l'Italia: la guida

Da oggi al 12 novembre, a Siviglia, andranno in scena le finali della competizione per nazioni del tennis femminile. Tra le 12 partecipanti c'è anche l'Italia capitanata da Tathiana Garbin, impegnata nel girone con Francia e Germania. Le Billie Jean King Cup Finals sono in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky

In attesa delle Finals di Coppa Davis a Malaga, la Spagna ospita anche le finali della Billie Jean King Cup, la competizione per nazioni del tennis femminile. Le dodici migliori selezioni saranno impegnate a Siviglia, dal 7 al 12 novembre, e tra queste c'è anche l'Italia che non vince la manifestazione dal 2013, quando ancora si chiamava Fed Cup. Il gruppo azzurro, capitanato da Tathiana Garbin, arriva alle Finals dopo il successo in rimonta nelle qualificazioni contro la Slovenia (3-2) e nel proprio girone affronterà Francia e Germania. Ogni sfida si giocherà su tre match (due singolari e un doppio) al meglio dei tre set. Nei quattro gironi da tre squadre, si qualificheranno alle semifinali le prime classificate. Garbin potrà contare su Jasmine Paolini, n. 30 al mondo e giocatrice italiana più in forma, Elisabetta Cocciaretto (n. 33 WTA), Martina Trevisan (n. 38 WTA), Lucia Bronzetti (n. 62 WTA) e Lucrezia Stefanini (n. 125 WTA).