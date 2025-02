Nardi ko a testa alta: Alcaraz vince in 3 set

Luca Nardi strappa un set ad Alcaraz, ma non basta: lo spagnolo vince al terzo dopo quasi due ore di gioco e raggiunge i quarti di finale. Alla settima vittoria consecutivo, l'iberico tornerà in campo giovedì contro Lehecka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI-GRIEKSPOOR LIVE

Luca Nardi esce a testa alta dall'Atp 500 di Doha. Arrivato agli ottavi dopo aver superato le qualificazioni, il pesarese ha perso contro il n. 1 del seeding Carlos Alcaraz: 6-1, 4-6, 6-3 lo score in poco meno di due ore di gioco. Una sfida che sembrava a senso unico sul 6-1, 4-1 in favore dello spagnolo, ma Nardi è riuscito a strappare un set al coetaneo e amico Carlos (si conoscono da quando sono junior), alzando poi bandiera bianca nel terzo set in cui Alcaraz ha ritrovato qualità nel suo tennis dopo gli alti e bassi del secondo parziale.

Il racconto del match Nardi parte contratto e il primo set si trasforma rapidamente in un monologo di Alcaraz. Lo spagnolo vince i primi dieci punti del match e indirizza il parziale, chiuso con un netto 6-1 in 36 minuti e con tre break a favore. Nel secondo set il copione sembra lo stesso con Alcaraz avanti 4-1, ma da qui cambia l'inerzia. Nardi resta aggrappato al match nonostante le difficoltà e vince cinque game consecutivi, strappando due volte il servizio allo spagnolo. Qualità nel gioco e turni di servizio impeccabili per il pesarese che vince 17 degli ultimi 21 punti giocati nel secondo set. Nel terzo parziale, però, Alcaraz torna implacabile dopo tanti alti e bassi. La sfida gira nel quarto game in cui Alcaraz ottiene il break grazie a un rovescio in corridoio di Nardi sulla seconda palla break. Carlitos fatica a confermare il break nel quinto gioco (chiuso alla sesta chance dopo essere stato avanti 40-0), ma poi chiude l'incontro dopo quasi due ore.