Prima Berrettini, poi Darderi: il programma su Sky

Italia protagonista oggi tra Doha e Rio. In Qatar riflettori su Matteo Berrettini che sfiderà Jack Draper nei quarti di finale. In Brasile, invece, Luciano Darderi ritrova Francisco Cerundolo sette giorni dopo la sfida a Buenso Aires. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italia del tennis oggi protagonista sull'asse Doha-Rio de Janeiro con Matteo Berrettini e Luciano Darderi , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Il primo in campo sarà Berrettini, impegnato sul cemento qatariota contro Jack Draper , n. 16 al mondo. In palio un posto in semifinale, traguardo che Matteo non raggiunge in un Atp 500 dal Queen's 2022. L'azzurro è reduce dalla sofferta vittoria contro Tallon Griekspoor mentre Draper ha impiegato solo un'ora per battere l'australiano O'Connell. Dal Qatar al Brasile per il match di 2° turno di Luciano Darderi, opposto a Francisco Cerundolo . Sarà il remake della sfida di sette giorni fa a Buenos Aires: sulla terra rossa argentina vinse n. 26 Atp con un doppio 6-4. Luli è reduce dalla prima vittoria del 2025, ottenuta contro il boliviano Dellien.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.