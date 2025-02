Fuori Alcaraz: Lehecka vince in tre set

Dopo sette vittorie consecutive si ferma la corsa di Carlos Alcaraz, battuto in tre set da Jiri Lehecka. Una sconfitta a sorpresa per lo spagnolo che nel terzo set era avanti 4-2 e ha avuto una palla del 5-2. Fuori anche Medvedev che perde il primo set contro Auger-Aliassime e si ritira senza salutare l'avversario. Il canadese sfiderà Rublev che ha superato De Minaur in quasi tre ore. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma nei quarti di finale la corsa di Carlos Alcaraz all'Atp 500 di Doha. Reduce da sette vittorie consecutive, il n. 1 del seeding ha perso con Jiri Lehecka: 6-3, 3-6, 6-4 il punteggio in favore del tennista ceco che ottiene così la vittoria più importante in carriera per classifica. Come con Nardi, Alcaraz ha avuto alti e bassi in tutta la partita. Pesa, soprattutto, l'incredibile passaggio a vuoto del terzo set. Carlitos era avanti 4-2 e ha avuto anche una palla break per il 5-2. Dal sesto gioco, però, è arrivata una serie di quattro giochi consecutivi per Lehecka, alla settima vittoria in carriera contro un top 10.