ATP Finals a Torino: tutto quello che c'è da sapere

Al via domenica le ATP Finals, che per la terza volta saranno di scena al PalaAlpitour di Torino. Tra gli otto maestri anche Jannik Sinner, quarta testa di serie del tabellone. Sorteggio in programma giovedì alle 12. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Torino è pronta per trasformarsi, per il terzo anno consecutivo, nella capitale mondiale del tennis. Dal 12 al 19 novembre si giocano le ATP Finals 2023. Ecco la guida e tutto quello che c'è da sapere.

Il regolamento delle ATP Finals Il via è previsto domenica 12 novembre con i primi match del round robin, mentre domenica 19 novembre alle 19 si giocherà la finale. Gli otto "maestri" verranno divisi in due gironi da quattro. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set e accederanno alle semifinali i primi due classificati di ogni raggruppamento. In semifinale il primo del gruppo A incontrerà il secondo del gruppo B e viceversa. In caso di pari vittorie nel round robin, per stilare la classifica si guarderanno nell'ordine i seguenti criteri: gli scontri diretti, miglior percentuale di set vinti, miglior percentuale di game vinti o, infine, posizione in classifica nel ranking ATP.

Il tedesco, già due volte campione delle Finals, e il danese, all'esordio nella manifestazione, si sono qualificati aritmeticamente grazie alle sconfitte nei quarti di finale di Bercy sia di Hurkacz che di De Minaur COME FUNZIONA LA RACE? Alle ATP Finals si qualificano i primi otto classificati della Race ATP, più due riserve.

La Race è una classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel corso dell'anno solare dai singoli giocatori. I punti, quindi, sono quelli conquistati dal 1° gennaio a oggi e non nelle ultime 52 settimane come nel ranking ATP. La Race si chiude dopo gli ATP 250 di Metz e Sofia DI SEGUITO GLI OTTO QUALIFICATI 1) NOVAK DJOKOVIC

Il calendario e gli orari delle ATP Finals 12 NOVEMBRE - round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21)

- round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21) 13 NOVEMBRE - round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21)

- round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21) 14 NOVEMBRE - round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21)

- round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21) 15 NOVEMBRE - round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21)

- round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21) 16 NOVEMBRE - round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21)

- round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21) 17 NOVEMBRE - round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21)

- round robin (non prima delle 14.30 e non prima delle 21) 18 NOVEMBRE - semifinali (non prima delle 14.30 e non prima delle 21)

- semifinali (non prima delle 14.30 e non prima delle 21) 19 NOVEMBRE - finale (non prima delle 18)

Quanti punti si assegnano alle ATP Finals? Un campione imbattuto alle ATP Finals guadagnerà 1500 punti nella ATP Race To Turin e 1500 punti per il ranking. Ecco nel dettaglio: Vittoria nel girone 200

Vittoria in semifinale 400

Vittoria in finale 500

Campione imbattuto 1500

Il montepremi delle ATP Finals 2023 Riserva 152.500 dollari

Premio partecipazione 325.500 dollari*

Vittoria nel girone 390.000 dollari

Vittoria in semifinale 1.105.000 dollari

Vittoria in finale 2.201.000 dollari

Campione imbattuto 4.801.500 dollari *Il premio partecipazione in singolare (2023) 1 match: 162.750 dollari 2 match: 244.125 dollari 3 match: 325.500 dollari

Giovedì il sorteggio: ecco le 4 fasce Giovedì alle 12 sarà il primo appuntamento cerchiato in rosso perché Sinner conoscerà gli avversari nel round robin. L'azzurro, n. 4 al mondo, sarà in seconda fascia ed è certo di non incontrare Medvedev nella fase a gironi. Sinner pescherà, invece, uno tra Djokovic e Alcaraz. In caso di passaggio turno, però, Jannik non incontrerebbe in semifinale il "big" inserito nel suo girone. Ma attenzione perché, visto l'altissimo livello, non mancano gli avversari temibili in terza (Rublev e Tsitsipas) e quarta (Zverev-Rune) fascia. 1^ fascia : Djokovic-Alcaraz

: Djokovic-Alcaraz 2^ fascia : Medvedev-Sinner

: Medvedev-Sinner 3^ fascia : Rublev-Tsitsipas

: Rublev-Tsitsipas 4^ fascia: Zverev-Rune approfondimento Da Panatta a Sinner, gli azzurri alle ATP Finals

