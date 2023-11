L'Italia parte con il piede giusto nelle Finals di Billie Jean King Cup a Siviglia: le azzurre superano la Francia grazie ai successi in singolare di Trevisan e Paolini. Domani la sfida alla Germania, che può valere il pass per la semifinale. Le Billie Jean King Cup Finals sono in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky

E' super Italia alle Billie Jean King Cup Finals che si stanno disputando sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Le azzurre si sono infatti imposte sulle Francia, assiscurandosi così il primo punto del girone. Decisive le vittorie nei due singolari. Nel primo, Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto in rimonta per 2-6, 6-2, 6-2, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, n.118 del ranking. Nel secondo singolare Jasmine Paolini, n.30 WTA, ha superato Caroline Garcia, n.20 WTA, con i parziali di 7-6, 5-7, 6-4. Ora il doppio, ininfluente ai fini del risultato, con Cocciaretto e Trevisan contro Garcia e Kiki Mladenovic. Domani la sfida alla Germania: vincendo le azzurre volerebbero in semifinale.