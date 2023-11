A margine della visita all'Istituto di ricerca contro il cancro di Candiolo, Jannik Sinner ha parlato dei suoi primi giorni a Torino: "La città è sempre accogliente, sono contento di essere tornato qui. Due anni fa ha giocato per l'infortunio di Berrettini, non era il modo migliore. Quest'anno sarà diverso". Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre

Tra un allenamento e l'altro, Jannik Sinner ha trovato il tempo per visitare l'Istituto di ricerca contro il cancro di Candiolo. L'azzurro si sta preparando per le ATP Finals, al via domenica 12 novembre a Torino e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì si saprà la composizione dei due gironi, con Jannik che essendo testa di serie numero 4, ha la sola certezza di non affrontare Daniil Medvedev. Sinner è alla seconda partecipazione al torneo dei 'maestri', dopo essere subentrato nel 2021 all'infortunato Berrettini.