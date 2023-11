Tennis

Sorteggiati i due gironi delle ATP Finals di Torino. La prima testa di serie e campione in carica Djokovic se la vedrà con il nostro Jannik Sinner, Tsitsipas e Rune. Nel gruppo con Alcaraz troviamo Medvedev, Rublev e Zverev. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre ATP FINALS, IL SORTEGGIO - SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ