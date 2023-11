Si decide tutto sulla diagonale di rovescio

Jannik Sinner è pronto al debutto nelle ATP Finals 2023. Il suo primo match sarà contro il greco Tsitsipas, vincitore dell'edizione 2019, non al meglio per il solito problema al gomito. Angelo Mangiante, che ha seguito da vicino la vigilia di entrambi, analizza le possibili chiavi tattiche della sfida. Diretta su Sky Sport Uno alle 14.30

Una sfida che si preannuncia splendida alle 14.30 (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Il greco già vincitore nel 2019 delle Atp Finals, quando battè Federer e Thiem, salendo due anni dopo al best ranking di n.3 al mondo. C'è un elemento tecnico che può fare la differenza nel match: la diagonale di rovescio. Il colpo che coincide con il migliore di Jannik e il più vulnerabile di Tsitsipas. Dovrà chiuderlo su quell'angolo, dove il greco sotto pressione tende ad accorciare e concedere campo.