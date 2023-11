Tutto pronto a Torino: alle 14.30 Sinner-Tsitsipas

Iniziano le ATP Finals di Sinner che apre il programma al Pala Alpitour di Torino contro Stefanos Tsitsipas, campione nel 2019 e reduce dalla semifinale a Bercy. Il bilancio nei precedenti è 5-2 per il greco, ma Jannik ha vinto l'ultima sfida, l'unica giocata sul veloce indoor. L'incontro è in programma alle 14.30, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Inizia oggi il cammino alle ATP Finals di Jannik Sinner. Dopo la breve parentesi da subentrato nel 2021 al posto di Matteo Berrettini, l'altoatesino aprirà il programma dell'edizione 2023 al Pala Alpitour di Torino affrontando Stefanos Tsitsipas, n. 6 della classifica mondiale, non al meglio per i problemi al gomito accusati alla vigilia. Sinner si presenta alle Finals con aspettative alte dopo un 2023 straordinario tra titoli vinti (4) il record italiano di vittorie in una stagione (57, superato Barazzutti) e, soprattutto, il best ranking da n. 4 al mondo (come Adriano Panatta). Stagione tra alti e bassi, invece, per Tsitsipas. Dopo aver iniziato il 2023 con la finale agli Australian Open e vinto a luglio l'unico titolo stagionale a Los Cabos, il greco ha faticato nei mesi successivi, ritrovando continuità solo tra Vienna e Bercy, in cui ha giocato le semifinali.