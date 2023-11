La febbre sta salendo: a ventiquattro ore dalla grande sfida tra Sinner e Djokovic, Torino è pronta ad accogliere il match che tutti aspettano e che sarà già decisivo per le sorti del girone verde. Con l'azzurro che proverà a sfatare il tabù Nole. Golarsa: "Jannik picchia forte da tutti gli angoli, è la versione 3.0 di Nole". L'incontro è in programma martedì alle 21, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Operazione sorpasso. Jannik Sinner ha probabilmente in testa il match con Novak Djokovic fin da giovedì scorso, quando il sorteggio li ha inseriti nello stesso gruppo, il verde. Dopo il successo al debutto con Tsitsipas, l'azzurro guida il girone proprio davanti al serbo e n°1 del mondo, che ha faticato tre set per liberarsi di Rune. Vincere vorrebbe dire ipotecare o quasi il passaggio in semifinale, impresa mai riuscita a nessun tennista azzurro alle ATP Finals. Jannik, con due successi, è già l'italiano più vincente nella storia del torneo. Domani (inizio non prima delle 21, diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW) cercherà la sua prima affermazione contro Djokovic, che resta in favorito anche secondo i bookmakers. Entrambi i giocatori sono attesi per una sessione di allenamento sul Court 1 di Torino: Nole alle 15 con il coach, Jannik alle 17 con lo sparring Bueno.