Terza giornata oggi delle ATP Finals di Torino. Prima del clou tra Sinner e Djokovic, che chiude la sessione serale, Tsitsipas e Rune vanno in campo non prima delle 14.30 per un autentico spareggio del girone verde: chi vince tiene accese le speranze di qualificazione in semifinale. Tutti i match in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

La terza giornata delle ATP Finals vede tornare in campo il girone verde. Il clou è ovviamente quello che vedrà di fronte Djokovic e Sinner, che ipnotizzeranno il Pala Alpitour nella sessione serale, non prima delle 21. In palio anche il primo posto del raggruppamento. E' invece uno spareggio per restare in corsa quello che vede opposti i due perdenti all'esordio, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune: chi perde, in pratica, saluterà il sogno semifinale con un turno di anticipo. Si gioca anche il doppio, con le teste di serie n°1 Dodig/Krajicek impegnati nel serale contro Granollers/Zeballos. Tutti i match in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW