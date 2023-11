Il secondo turno del girone Rosso si chiude con la sfida tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev: vincendo in due set, il russo si assicurerebbe già la semifinale. Al tedesco, invece, basta il successo. per entrare tra i primi quattro. Il match in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

