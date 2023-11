1) Indipendentemente dal punteggio, se N. DJOKOVIC batte H. HURKACZ e J. SINNER batte H. RUNE, allora J. SINNER vince il girone e N. DJOKOVIC si qualifica come secondo.



2) Indipendentemente dal punteggio, se H. HURKACZ batte N. DJOKOVIC e J. SINNER batte H. RUNE, allora J. SINNER vince il girone e N. DJOKOVIC si qualifica come secondo.



3) Indipendentemente dal punteggio, se H. HURKACZ batte N. DJOKOVIC e H. RUNE batte J. SINNER, allora H. RUNE vince il girone e J. SINNER si qualifica come secondo.



4) Se N. DJOKOVIC batte H. HURKACZ in 2 set e H. RUNE batte J. SINNER in 2 set, allora H. RUNE vince il girone e N. DJOKOVIC si qualifica come secondo.



5) Se N. DJOKOVIC batte H. HURKACZ in 2 set e H. RUNE batte J. SINNER in 3 set, allora H. HURKACZ è eliminato e l'ordine di classifica fra gli altri giocatori è determinato dalla % di game vinti.



6) Se N. DJOKOVIC batte H. HURKACZ in 3 set e H. RUNE batte J. SINNER in 2 set, allora H. RUNE vince il girone e J. SINNER si qualifica come secondo.



7) Se N. DJOKOVIC batte H. HURKACZ in 3 set e H. RUNE batte J. SINNER in 3 set, allora H. RUNE vince il girone e J. SINNER si qualifica come secondo.