La vittoria che attendeva da tempo è arrivata e nel palcoscenico più prestigioso: alle ATP Finals Sinner batte per la prima volta in carriera Djokovic. 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) il punteggio. Rivivi nel video il meglio delle tre ore di spettacolo che hanno entusiasmato il pubblico del Pala Alpitour di Torino e la gente a casa davanti alla tv. Oppure rivedilo intregralmente. Ecco come...