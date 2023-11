Sinner ritrova Medvedev sul suo cammino, battuto recentemente a Vienna e Pechino. In palio c'è una storica finale alle ATP Finals contro Djokovic o Alcaraz. L'incontro è in programma sabato alle 14.30, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Una vittoria per scrivere una nuova pagina di storia. Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nelle semifinali delle ATP Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Primo azzurro in 54 anni a qualificarsi per le semifinali del torneo, Sinner ha raggiunto questo traguardo da imbattuto. Tre vittorie su tre nel round robin contro Tsitsipas, Djokovic e Rune. Secondo posto nel girone rosso, invece, per Medvedev che, dopo aver superato Rublev e Zverev, ha perso venerdì contro Alcaraz.

Sinner-Medvedev, i precedenti Sarà il nono confronto tra l'azzurro e il russo. Nelle ultime quattro partite, tutte giocate quest'anno, i due si sono affrontati in finale. Il bilancio complessivo è 6-2 per Medvedev, ma Sinner ha vinto gli ultimi due precedenti, giocati a Pechino e Vienna. C'è già una sfida tra i due disputata a Torino: era il 2021 e Jannik, subentrato a Berrettini, perse in tre set nella seconda giornata del round robin.

Dove vedere Sinner-Medvedev L'incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per le semifinali delle ATP Finals 2023, è in programma sabato 18 novembre, ore 14.30, al Pala Alpitour di Torino. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci.

ATP Finals, il programma di sabato ore 12: DOPPIO - [5] Granollers/Zeballos vs Bopanna/Ebden

- [5] Granollers/Zeballos vs Bopanna/Ebden non prima delle 14.30: SINGOLARE - [4] SINNER vs [3] Medvedev

- [4] SINNER vs [3] Medvedev non prima delle 18.30 : DOPPIO - [6] Ram/Salisbury vs [4] S. Gonzalez/Roger-Vasellin

: - [6] Ram/Salisbury vs [4] S. Gonzalez/Roger-Vasellin non prima delle 21: SINGOLARE - [2] Alcaraz (Esp) vs [1] Djokovic