Sinner o Bagnaia? Con Sky Q li vedi entrambi

La funzione di Sky Q permetterà ai clienti Sky di non dover scegliere se seguire la finale di Sinner con Djokovic alle ATP Finals o la gara di MotoGP in Qatar, entrambi in programma oggi alle 18. Ecco come funziona

Da Torino a Lusail, dal tennis alla MotoGP. La domenica dello sport italiano ha un orario cerchiato in rosso: le 18. A quell'ora Jannik Sinner scenderà in campo al Pala Alpitour di Torino per una storica finale alle ATP Finals contro Novak Djokovic, mentre Pecco Bagnaia sarà impegnato nel GP del Qatar, fondamentale nella lotta Mondiale contro Jorge Martin. Sarà possibile seguirli allo stesso tempo con Sky. Come? Grazie alla funzione Split Screen, i clienti Sky Q via satellite potranno vedere contemporaneamente i due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.