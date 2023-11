Bertolucci e Reggi: "Sinner anche in doppio"

I due talent Sky, Paolo Bertolucci e Raffaella Reggi, concordano sulla possibilità di vedere Sinner in campo anche in doppio contro l'Olanda. "Se stessimo sull'1-1 andrei da Sinner, gli darei la racchetta in mano e gli direi di scegliere il compagno" spiega Bertolucci, campione della Davis nel 1976. "Jannik è un punto fisso, lo schiererei anche in doppio" aggiunge Reggi. Il quarto di finale Italia-Olanda è in programma giovedì alle 10, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

COPPA DAVIS, LE NEWS DI OGGI